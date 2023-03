Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti e la tenera foto con il piccolo Cesare

Per annunciare l'arrivo del piccolo Cesare la coppia ha scelto una tenera immagine: le mani di mamma e papà che stringono quella del piccolino e una polaroid con un ritratto di famiglia. Il post ha ricevuto subito tantisismi like e commenti di auguri. Come hanno reagito nonna Michelle e nonno Eros? La Hunziker ha postato la foto sul suo profilo Instagram scrivendo: "E con la nascita delle mie figlie.. oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare". "Non puoi capire l'effetto che mi fa, che meraviglia amore", è stato invece il commento di Tommaso Zorzi, uno dei più grandi amici di Aurora. "Ave, Cesare" - invece, il benvenuto social di papà Goffredo.