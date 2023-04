Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? L'ultimo gesto social

Amore a gonfie vele per Cecilia Rodriguez ed il compagno Ignazio Moser . A confermare che la coppia sta vivendo un momento felice sono alcuni scatti condivisi sui social, in aggiunta una dolce dedica che la sorella di Belen ha condiviso sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.

Cecilia Rodriguez e la dedica per Ignazio Moser

Nelle immagini condivise su Instagram, si vede la coppia felice e sorridente insieme all'amata cagnolina in Trentino. La showgirl ha scritto: "Per il resto della tua vita, per il resto della mia, per il resto della nostra". Amore eterno quindi per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, sui quali circolavano voci di rottura nei mesi scorsi. Rumors smenti dai fatti.