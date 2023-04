Vasco Rossi, foglie di marijuana social: "Buona Domenica delle Palme"

Vasco Rossi, la marijuana e il botta e risposta nei commenti

Nel post e nelle storie Instagram si vede Vasco con delle foglie di marijuana ben in vista: "Buona Domenica delle Palme! Meno 2 mesi alla data zero (del nuovo tour, ndr)! È meglio se sorridi, take it easy". Tra tanti elogi e qualche facile neologismo ("Domenica delle Canne"), nella sezione commenti non manca chi critica il cantautore. A chi scrive "Non pensare di essere spiritoso o intelligente. Hai toppato!", Vasco Rossi dedica una lunga risposta, che riportiamo integralmente: "E così le religioni diventarono per lo più motivo di divisione invece che di unificazione. Anziché contribuire alla fine della violenza e dell'odio attraverso la consapevolezza dell'unità fondamentale di ogni forma di vita, portarono più violenza e odio, più divisione fra la gente, tra differenti religioni e perfino in una stessa religione. Divennero ideologie, sistemi di credenze con cui le persone potevano identificarsi e che potevano usare per rinforzare il loro falso senso del sé. Grazie a queste, gli uomini potevano sentirsi nel "giusto" o far sentire gli altri "sbagliati" e così definire la propria identità attraverso i loro nemici, gli "altri", i "non credenti" o i "miscredenti" , e non era raro che si sentissero giustificati nell'ucciderli. L'uomo ha fatto "Dio" a sua immagine e somiglianza. L'eterno, l'infinito, il senza nome, fu ridotto a un idolo mentale in cui dover credere e da adorare come il mio dio o il nostro dio".