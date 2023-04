Ballando con le Stelle, Lucarelli addio? La verità di Selvaggia

Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando con le Stelle ? Le indiscrezioni al riguardo che circolano in rete hanno perfino indicato in Barbara d'Urso la presunta possibile sostituta . Ma il volto Mediaset non è l'unico nome che si è fatto. Tra gli altri anche quelli della conduttrice di Belve Francesca Fagnani , ma anche Luisella Costamagna e Nunzia Di Girolamo .

Selvaggia Lucarelli: la replica ai rumors

Nelle scorse ore la Lucarelli, rispondendo ad alcune domande dei follower ha commentato tali rumors riguardanti una sua presunta sostituzione a Ballando con le Stelle: "Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv".