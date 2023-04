Fedez e Rosa Chemical, bacio a Sanremo e inchiesta archiviata: le motivazioni

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023 non è da considerare un atto osceno. A deciderlo è stato il pm di Imperia Barbara Bresci, in seguito ai diversi esposti ricevuti sulla vicenda. La decisione del giudice è stata quindi quella di archiviare il caso, che ha destato tanto scalpore lo scorso febbraio. Per il pubblico ministero ciò che è accaduto nel parterre del Teatro Ariston non ha offeso il senso comune del pudore, avendo finalità di mero spettacolo.

Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: la decisione dei giudici

Arrivata anche l'archiviazione dell'AgCom perché la scena si è verificata "abbondantemente al di fuori della fascia oraria protetta". Infine, si è sottolineato come la scena fosse in linea con il significato della canzone Made in Italy, con cui Rosa Chemical gareggiava a Sanremo, tale per cui si può ricondurre al "diritto di espressione artistica quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero". I legali del marito di Chiara Ferragni hanno tenuto a precisare in aula che quel gesto non è affatto contrario al senso del pudore, poiché concetto ormai evoluto nel tempo. Insomma, si è trattato solo di una performance artistica e non volgarità. Il gip Massimiliano Botti ha prosciolto sia Rosa Chemical che Fedez, con la conseguente motivazione: la scena si è svolta "in una fascia oraria non destinata alla visione da parte di persone di età inferiore ai 14 anni".