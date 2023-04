Alessia Marcuzzi e l'incontro inaspettato con Federer: lo scatto social

Incontro inaspettato per Alessia Marcuzzi , che nella giornata di domenica 2 aprile ha visto realizzare un suo sogno: quello di incontrare il campione di tennis Roger Federer . Il felice incontro è avvenuto probabilmente per caso nello stesso ristorante in cui stava pranzando con una coppia di amici. Momento unico che, neanche a dirlo, è stato immortalato in uno scatto subito diventato virale sui social.

Alessia Marcuzzi fan di Roger Federer

Nell'immagine si vede la conduttrice di Boomerissima, con al fianco Federer e altre due persone. Ed è proprio sulla pagina Instagram di uno di questi che è stata condivisa la fotografia. In passato Alessia ha fatto capire di essere una fan del campione del tennis, dunque proprio come una qualsiasi seguace, non si è fatta sfuggire l'occasione di una foto insieme, sottolineando così ancora una volta la sua spontaneità e semplicità. Dopo la separazione da Paolo, l'ex volto Mediaset è spesso in compagnia dei suoi amici, che per lei sono una grande risorsa.