Hugh Jackman e il cancro della pelle. L'appello social dopo le visite

Hugh Jackman e il tumore

Nel video, l'attore ha raccontato che durante una visita, il suo medico aveva notato "piccole cose che potrebbero essere, o non potrebbero essere cellule basali". Si tratterebbe di carcinoma basocellulare, causato dalla sovraesposizione al sole o ai lettini. Il trattamento per i tumori della pelle non melanoma ha successo nel 90% dei casi, secondo il NHS. "Si prega di indossare la protezione solare, non ne vale la pena, non importa quanto si desidera un'abbronzatura. Fidati di me!" ha detto l'attore ai followers. L'Australia è la capitale mondiale del cancro della pelle, con oltre 11.500 persone con diagnosi di melanoma e circa 434.000 trattate per altri tumori della pelle ogni anno.