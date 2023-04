MasterChef, Ollivier confessa la malattia ai fan: il post e le reazioni

MasterChef, il post integrale di Ollivier

"Esco dal silenzio… Sto affrontando una paralisi degli arti da un po’ di tempo che non mi permette l’utilizzo delle mani…. Quindi niente cucina per il momento… io continuerò a pubblicare le delizie già realizzate e vi aggiornerò appena novità. Vi voglio bene e non vi abbandono… Combatto con tutte le mie forze e non vedo l’ora di farvi preparare dei piatti buoni buoni… A presto amici miei".