Walter Zenga, l'esame a Back To School: tutte le risposte da incubo

Walter Zenga è uno dei ripetenti della nuova edizione di Back to school, la cui prima puntata è andata in onda mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1. Nel corso del primo appuntamento, dopo essere stato preparato dai Maestrini, l'ex calciatore dell'Inter è stato esaminato dalla commissione in due materie. Come sarà andata? Se l'ex Inter è stato uno dei portieri più famosi al mondo, forse un po' meno esaltate è stato il suo primo esame a Back to school.