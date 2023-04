Aurora Ramazzotti, striscione per Cesare al concerto di nonno Eros

Aurora Ramazzotti, la reazione all'omaggio a Cesare

Nell'immagine ricondivisa anche da Aurora Ramazzotti si è visto uno strisciono con scritto: “Ave Cesare XXX-III-MMXXIII”, con due cuori azzurri contenenti i nomi di Aurora e Goffredo. L'immagine è stata subito da Francesca Romana Malato, mamma di Goffredo, da qui poi lo scatto è diventato virale. "From Rome with love” ha scritto Aurora Ramazzotti. “Grazie. Sto volando”, ha scritto Goffredo Cerza. Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, sembra che la figlia di Michelle Hunziker abbia deciso di fare un battesimo lampo per il piccolo Cesare. I rumors riferiscono infatti che per il piccolo ci sia già stato un battesimo lampo nella cappella della clinica Sant'Anna in Svizzera, dove ha partorito la figlia del cantante.