Wanda Nara, Icardi ospite a MasterChef: la passione ed il segreto in cucina

Mauro Icardi è stato il super ospite dell'ultima puntata di MasterChef Argentina, il talent culinario condotto dalla moglie Wanda Nara. "Stasera avranno una sorpresa molto speciale per i partecipanti ed è anche molto speciale per me. Saprai perché", ha annunciato la showgirl. Dopo l'ingresso dei partecipanti nelle cucine, l'arrivo in studio del calciatore del Galatasaray, che è apparso in grande forma e sempre più innamorato della moglie.