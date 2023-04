MasterChef, 44 intossicati, scuse e malori: "Persi 5 chili in tre giorni"

MasterChef Spagna, la denuncia sui social

La donna che ha denunciato i fatti, è una dipendente del Parco oceanografico di Valencia, dove si è effettuata una registrazione del talent. Gli aspiranti chef sono stati chiamati a riproporre un menu di Rakel Cernicharo, ospite della puntata. Qualcosa però non è andato per il verso giusto, poiché oltre alla donna sono rimaste intossicate circa 40 persone, più delle 70 presenti quel giorno. Tra i sintomi registrati anche gastroenterite. “Ho perso 5 chili in tre giorni. Sono dovuta andare al pronto soccorso per poter smettere di vomitare. Non hanno avuto nemmeno la decenza di scriverci per scusarsi”, aveva denunciato la donna.