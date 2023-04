Christina Aguilera senza filtri: il sesso orale, le donne e gli aerei…

Christina Aguilera è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni hot rese durante una recente ospitata nella puntata del podcast Call Her Daddy . La cantante si è poi lasciata andare, spiegando nel dettaglio come le piace fare sesso orale , definendosi una sostenitrice della fellatio .

Christina Aguilera ed il sesso orale

Nel podcast l'artista ha raccontato che a vent'anni era tutto diverso: "Mi dicevo: "Devo fare canzoni che abbiano un significato per me e che siano valide per quello che sono, senza paura e parlando di qualsiasi cosa". E questo include la sessualità". Poi ha proseguito con la frase shock: "Amo fare i po***ni. Sono consapevole che ad alcune donne non piace, ma per me è eccitante". E tra i posti più strani dove ha praticato sesso, la popstar ha rivelato: "C’è il mixer per gli effetti dello studio di registrazione! Ci sono stata chinata sopra un paio di volte, è divertente… anche sull’aereo può essere piacevole. Non riesco a credere di non essere mai stata beccata in tutte queste situazioni!".