Shakira, Piqué, l'accordo sui figli e quell'albero da Barcellona a Miami

Shakira sempre più lontana da Gerard Piqué . Dopo la separazione dall'ex calciatore del Barcellona (a causa del tradimento di quest'ultimo con Clara Chia Marti), la cantante ha deciso di trasferirsi a Miami . Ed è proprio negli Usa che la colombiana ha voltato pagina e iniziato un nuovo capitolo della sua vita insieme ai figli Sasha e Milan. La popstar ha scelto di portare via con sé anche una cosa che per lei ha un significato molto importante.

Shakira a Miami lontana da Piqué

Stando a quanto si legge in rete, la cantante ha fatto sdradicare un albero per portarlo negli Usa. Per lei questa pianta ha un significato molto importante: lo ha piantato lei stessa in Libano, terra della nonna paterna. È stato 5 anni fa ed è uno dei suoi tesori più preziosi, quindi per tale motivo ha deciso di portarlo con sé.