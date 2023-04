Beatrice Quinta, il bacio lesbo in "Attrazione fatale" infiamma la Lamborghini

Beatrice Quinta è tornata a far notizia per un video condiviso nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram, dove la si vede dare un bacio lesbo ad un'altra donna, dopo che quest'ultima aveva precedentemente baciato un uomo. L'ultima provocazione dell'ex concorrente di X Factor, che a commento delle immagini ha scritto: "Non desiderare la roba degli altri (ma prenditi cura delle persone)". Tra i tanti che hanno commentato il post, anche Ginevra Lamborghini, che ha scritto: "Omg". Per poi aggiungere le emoticon del cuore e del fuoco, ricevendo in risposta un diavoletto dall'artista.