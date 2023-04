Raffaella Fico: "Balotelli? Ci abbiamo riprovato, ora siamo fratelli"

Balotelli e Raffaella Fico: i rapporti oggi

"Oggi siamo come fratelli", ha svelato l'ex gieffina, che ha poi aggiunto: "Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me. Parliamo ore al telefono, gli do dei consigli". Poi la notizia che nessuno si aspettava: "Abbiamo anche riprovato negli anni a ricominciare, ma per quanto mi riguarda non ci potrà mai essere un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere solo genitori di Pia". I dissidi che ci sono stati tra i due, dunque, sono ormai diventati un lontano ricordo. La modella ha proseguito dicendo: "Ci sono troppe incompatibilità e poi si sa, quando una donna viene delusa, non può più esserci amore". Ad unirli oggi è l'amore per la piccola Pia. Balotelli ha avuto, in questi anni, anche un altro bambino, Lion. Non è stato facile conciliare le visite dei due bambini, anche se la Fico fa di tutto per favorirle.