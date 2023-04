Scarlett Johansson, l'addio ai social: cosa è successo

Scarlett Johansson è tornata a far parlare di sé perché ha preso una decisione forse per molti controcorrente: non aprire alcun profilo su Instagram . In un mondo sempre più digitale e sempre più interconnesso con i social, la decisione della diva di Avengers può apparire se non anacronistica, alquanto curiosa.

Scarlett Johansson fuori da Instagram: il motivo

Perché Scarlett Johansson ha deciso di non essere presente sulla celebre piattaforma di condivisione di immagini? "ll mio ego e la mia testa sono troppo fragili. Sono come un fiore delicato", ha rivelato la star ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her. Poi ha aggiunto: "Sono troppo ansiosa per stare sui social", svelando altresì che in passato aveva provato ad utilizzare il social, poi la decisione di cancellarsi. "Quando ho iniziato a capire che trascorrevo troppo tempo a guardare la pagina Instagram di un'altra persona che aveva lavorato per un mio amico ho capito di perdere minuti preziosi", ha ammesso l'attrice.