Ilary Blasi a Verissimo: le parole su Totti e la battuta su Bastian

Ilary Blasi è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda domenica 16 aprile su Canale 5. Delusi i tanti che si aspettavano qualche confessione shock o rivelazione bomba della showgirl riguardo la separazione da Francesco Totti . A fugare ogni dubbio al riguardo ci ha pensato Silvia Toffanin che ha detto: "Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti".

Ilary Blasi e le parole su Bastian

“Grazie per rispettare i miei tempi”, ha replicato la Blasi, lasciando quindi intendere che, come fatto dal marito (che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera) più in là racconterà della sua separazione. Ma non lo farà ora, probabilmente perché c'è in atto una separazione giudiziale spinosa. Durante l'intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin si è parlato anche di Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary. Lo si è fatto con una battuta: “Sono contenta che hai voltato pagina, grazie a Ilary Blasi”, il congedo della Toffanin a fine intervista. La Blasi, cogliendo la palla al balzo, ha così menzionato pubblicamente per la prima volta il suo nuovo compagno: “Bastian così”, lasciando basita la pradrona di casa. La coppia recentemente è stata paparazzata al concerto dei Maneskin.