Coachella 2023: le date e tutte le tendenze delle influencer

Ha preso il via il Coachella 2023 , con tante celebrità tra graditi ritorni, qualche "prima volta" e anche qaulche grande assente. Vip e influencer di tutto il mondo si sono riuniti per il celebre evento che ha luogo nell'area dell' Empire Polo Club di Indio , California.

Coachella 2023, i vip italiani presenti

Questa edizione si snoda nell'arco di due fine settimana: da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile e poi da venerdì 21 aprile a domenica 23 aprile. Tra i personaggi italiani, al Coachella 2023 sono stati avvistati anchePaola Turani, Natalia Paragoni, Giulia De Lellis, Beatrice Valli, Valentina Ferragni. Mentre si è registrato un gradito ritorno per Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Prima volta invece per Paola Di Benedetto. Tutte hanno sfoggiato look alla moda e make-up scintillanti.