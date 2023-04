Giletti e Sofia Goggia: il dettaglio che non è passato inosservato

Massimo Giletti e Sofia Goggia sono stati al centro di un recente servizio di Striscia la notizia. Da diverso tempo si rumoreggia di un presunto flirt tra il giornalista sospeso di La7 e la campionessa di sci , nonostante i diretti interessati abbiano a più riprese smentito tali voci. "Un telespettatore ci ha fatto notare che il giornalista e conduttore e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali . Sarà vero amore o solo una non credibilissima coincidenza?", ha fatto sapere il tg satirico di Canale 5.

Giletti e Sofia Goggia: flirt in corso?

In passato il conduttore televisivo alla domanda di Valerio Staffelli riguardante una sua presunta relazione con la Goggia, Giletti aveva risposto: "Niente di niente". Stavolta, Striscia avrebbe assicurato che "un legame tra i due sicuramente c’è". La segnalazione è arrivata da un attento telespettatore che ha fatto notare come sia il giornalista che la sciatrice bergamasca indossino lo stesso cappellino ed i medesimi occhiali. Ed in tanti continuano a domandarsi se sia solo una coincidenza o che ci sia davvero qualcosa tra i due.