Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la frecciata a Totti

Ilary Balsi è tornata alla conduzione ad un anno dalla separazione da Francesco Totti . Lunedì 17 aprile è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che ha registrato un inizio con il botto. La showgirl è apparsa raggiante e molto ironica.

Ilary Blasi, Totti e l'Isola dei Famosi

Il volto Mediaset ha sorpreso tutti per aver esordito l'Isola dei Famosi 2023 con una frase inaspettata che è apparsa una frecciata all'ex partener, dicendo: "Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: "Tutto può cambiare". Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c'è più..". Parole che hanno subito lasciato pensare alla separazione dall'ex Capitano della Roma. Poi ha proseguito precisando con ironia: "Ovviamente parlo di Nicola Savino".