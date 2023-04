The Ferragnez 2, data di uscita della serie su Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez tornano in tv con The Ferragnez 2. L'appuntamento con la popolare coppia del web è per il 18 maggio su Amazon Prime Video. In seguito, dopo l'estate, è prevista la messa in onda anche di uno speciale interamente dedicato al Festival di Sanremo 2023, dove l'imprenditrice digitale è stata co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi della prima e dell'ultima serata della kermesse musicale.