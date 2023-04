Achille Costacurta, pugno ad un vigile e folle notte a Milano: denunciato

Achille Costacurta, figlio dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale Alessandro (detto Billy) e di Martina Colombari, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane ex concorrente di Pechino Express, come riportato dal quotidiano Il Giorno, ha colpito con un pugno un agente della Polizia locale di Milano dopo aver dato in escandescenze a bordo di un taxi.