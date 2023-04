Wanda Nara sorprende a MasterChef: l'altro volto di lady Icardi

Wanda Nara a MasterChef: il racconto

Mica Bosio, una delle concorrenti di Masterchef Argentina, ha rivelato su Instagram il vero volto di Wanda Nara. "Per me Wanda è una grande donna, questa è la cosa più importante: una brava donna non lo si diventa. L'ho vista con le sue figlie, con Mauro, come trattava noi e tutta la squadra, è una donna incredibile con una bellissima umiltà. Sta facendo un lavoro eccellente. Sono molto contenta per lei, tutti lo siamo". Insomma, parole che restituistono un'immagine di lady Icardi diversa da come siamo stati abituati a conoscerla. Alle pose sexy, la Nara ormai affianca anche quelle ai fornell, sempre più impegnata a imparare a cucinare prelibatezze per i figli così come per l'ex calciatore dell'Inter.