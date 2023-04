Melissa Satta alle Iene: monologo su Berrettini, insulti e accuse

Melissa Satta è stata protagonista del monologo de Le Iene andato in onda martedì 25 aprile in prima serata su Italia 1. La showgirl ha parlato della sua infelice esperienza, cioè quella di essere stata additata da certa stampa di aver portato sfortuna al suo fidanzato Matteo Berrettini, che recentemente in campo ha incassato una serie di debacle.