Fiorello ridicolizza Micol Incorvaia: "Corriere alle 9:30? Spero che..."

Fiorello pungente su Micol Incorvaia , ex concorrente del Grande Fratello Vip, nell'ultima puntata di Viva Rai 2 , andata in onda mercoledì 26 aprile nella prima sulla seconda rete della Tv di Stato. Nei giorni scorsi la sorella di Clizia è stato al centro di una bufera mediatica, dopo essersi lamentata per essere stata svegliata alle 9:30 del mattino da un corriere Amazon che ha bussato alla sua porta.

Fiorrello al vetriolo su Micol Incorvaia a Viva Rai 2

Il conduttore siciliano, noto per il suo sarcasmo pungente ma anche per la sua innata e sorprendente schiettezza, non si è certo lasciato sfuggire l'occasione per commentare l'accaduto. Con l'ironia che gli è propria, Fiorello ha chiosato dicendo: "Io spero che il corriere sia stato arrestato subito". Una battuta che ha strappato più di un sorriso, non solo in tv ma anche sui social.