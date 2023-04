Blanco (senza Mina) a Viva Rai 2: il calcio, Gnonto e l'agonismo

Blanco è stato ospite dell'ultima puntata di Viva Rai 2 , il programma di intrattenimento del mattino della seconda rete della Tv di Stato condotto da Fiorello . Il cantante, che in tanti ricorderanno anche per i calci alle rose sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2023 , ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua passione: il calcio.

Blanco e i trascorsi da ex calciatore

A Viva Rai 2, Blanco (che ha collezionato 54 dischi di platino e 5 dischi d'oro) si è esibito con il brano 'Con un briciolo di allegria' (dove duetta a distanza con Mina). Dopo la performance, l'artista ha raccontato dei suoi trascori in campo da ex calciatore: "Ho giocato quando avevo 16 anni". Tra le curiosità anche quella che l'ex vincitore del Festival di Sanremo (insieme a Mahmood) ha giocato contro tanti giocatori oggi in serie A: "Oltre Gnonto, anche Scalvini che gioca nell'Atalanta, ed altri", Il performer ha poi svelato: "Io ero difensore" e sul rapporto con gli avversari ha ammesso "li tiravo dal collo".