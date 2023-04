Ramazzotti, Hunziker e il dettaglio bianconero del nipotino Cesare

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e Cesare in bianconero

Uno scatto che se da un lato suscita infinita dolcezza, dall'altro ha scatenato tanta curiosità ed ilarità. Ai fan più attenti non è infatti passato inosservato un dettaglio, che riporta alla fede calcistica di Eros Ramazzotti. Come è stato fatto notare da qualche utente social, il bavaglino, così come il completino indossato dal neonato è bianconero. Proprio come i colori della Juventus, la squadra del cuore di Ramazzotti. Da qui la domanda che si sono posti in tanti: "Sarà stato un regalo del nonno per il nipote?".