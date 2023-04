Ilary Blasi, compleanno con Bastian e sorpresa romantica

Ilary Blasi, compleanno da sogno grazie a Bastian Muller. L'ex lady Totti ha compiuto 42 anni il 28 aprile e per l'occasione il nuovo compagno ha organizzato per la conduttrice dell'Isola dei Famosi una romantica sorpresa. Una cena a lume di candela in una location d'eccezione, riservata solo alla coppia.