Barbara Perzia, la confessione social: "Perché ho fatto Pechino Express"

Barbara Perzia è tornata a far parlare di sé per un lungo post condiviso nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram, dove la concorrente del travel reality ha svelato: "Ho fatto Pechino Express per liberarmi di una parte di me, quella sofferente", ha esordito su Instagram. Poi ha continuato dicendo che il suo viaggio voleva essere un modo per far chiarezza su quanta potenza e forza avesse per dimostrare di essere una vincente.