Rihanna incinta sarà Puffetta, l'ironia: "Potevo essere il Grande Puffo"

Rihanna interpreterà il ruolo di Puffetta per la nuova live action della pellicola cinematografica dedicata ai Puffi , il celebre cartoon con protagonisti dei personaggi bizzarri ed immaginari, ideati nel '58 dal belga Peyo. A lanciare la notizia è stato Variety, che ha fornito ulteriori dettagli.

Rihanna e l'ironia su Puffi e gravidanza

La cantante si occuperà di scrivere e registrare anche le canzoni originali per il progetto animato, per la cui uscita bisognerà aspettare il 14 febbraio 2025. La sceneggiatura è affidata a Pam Brady, mentre la regia è di Chris Miller. L'artista ha poi ironizzata sulla notizia dichiarando: "Ho cercato di ottenere il ruolo del Grande Puffo, ma non ha funzionato". La popstar, che nei mesi scorsi ha vissuto una piccola disavventura, è incinta del suo secondo figlio da Asap Rocky.