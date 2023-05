Concerto Primo Maggio 2023: conduttori, cantanti, orari, ospiti e dove vederlo

Il Concerto del Primo maggio 2023 è arrivato alla sua 33esima edizione. Per la sesta volta sarà condotto da Ambra Angiolini, che quest'anno sarà affiancata da Fabrizio Biggio (co-conduttore insieme a Fiorello di Viva Rai 2). Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma è pronto per accogliere il lungo evento musicale (promosso da Cgil, Cisl e Uil (organizzato da iCompany per celebrare la Festa dei lavoratori) che durerà nove ore, in un mix tra parole e note dal vivo.