È morto Jock Zonfrillo, giudice di MasterChef Australia: aveva 46 anni

MasterChef a lutto per la morte a soli 46 anni di Jock Zonfrillo , chef e giudice dell’edizione australiana del popolare talent culinario internazionale. Il ristoratore di origini scozzesi era diventato un volto del programma nel 2019, insieme a Andy Allen e Melissa Leong. La morte dello chef è stata annunciata tramite un inaspettato post condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram nella giornata di domenica 30 aprile, dove si legge: " Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremmo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che Jock è morto ieri ”.

Jock Zonfrillo addio: l'annuncio sui social

La famiglia ha poi aggiunto: “Così tante parole possono descriverlo, così tante storie possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti per metterle in parole. Per coloro che hanno incrociato la sua strada, sono diventati la sua compagnia o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, conservate questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky”. Considerato il doloroso momento che sta vivendo tutta l'intera famiglia di MasterChef, è stato deciso di sospendere la messa in onda della puntata prevista per domenica 30 aprile.