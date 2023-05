Met Gala 2023: il tema e gli ospiti. Sul red carpet anche Emily Ratajkowski

Met Gala 2023: tra gli ospiti anche Federer e Dua Lipa

Il celebre evento newyorkese, considerato dai più l'equivalente dell'Oscar della moda, ha lo scopo di raccogliere fondi per per le attività del Constume Institute, e si si svolge in concomitanza dell'inizio della più prestigiosa mostra annuale del Metropolitan Art Museum di New York. Sono tanti i designer che contribuiscono con le loro creazioni, arricchendo quindi non poco una serata che è vista e seguita in tutto il mondo. A fare gli onori di casa è stata Anna Wintour, celebre giornalista a capo di Vogue America. Tra gli ospiti di quest'anno anche le attrici Penélope Cruz e Michaela Coel, il campione di tennis Roger Federer e la popstar britannica Dua Lipa. Co-conduttori del live stream dell'evento (sui canali ufficiali di Vogue e del Met): LaLa Anthony, Derek Blasberg, Chloe Fineman ed Emma Chamberlain.