Melissa Satta-Berrettini: tra amore, sesso, differenza d'età e altro figlio

Melissa Satta ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in edicola il prossimo 10 maggio, dove ha parlato della sua relazione con il campione di tennis Matteo Berrettini , conosciuto a Miami a casa di amici comuni. La conduttrice di Goalk Deejay su Sky ha al suo attivo venti anni di televisione, ma anche storie d'amore importanti, come quella con il calciatore Bobo Vieri e Kevin Prince Boateng, da cui è nato il figlio Maddox Prince Boateng.



Hanno insinuato che l’infortunio all’addome di Berrettini sia dovuto al troppo sesso.

«Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?».

Come vi siete conosciuti?

«A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo».

E poi?

«Mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città».

Oltre a parlare, tanto, al telefono e non, come passate il tempo?

«Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona».

Detta così sembra che il sesso non esista.

«Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme».

È romantico?

«Sì, e mi piace moltissimo. Non solo quando mi regala le rose, ma anche quando mi fa il caffè al mattino».

A Montecarlo era in tribuna con i genitori di Berrettini. Li ha conosciuti lì?

«Sì, anche se telefonicamente ci eravamo già parlati. Matteo ha anche incontrato mia mamma».