Pechino Express: Pellegrini ko, niente finale? Giunta-Stramare, che lite!

Brutto momento per Federica Pellegrini nel corso dell'ultima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 4 maggio. Mentre in quasi tutta Italia si festeggiava il terzo Scudetto vinto dal Napoli , i telespettatori del travel reality targato Sky e condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio, vedevano tutt'altra scena.

Federica Pellegrini cade a Pechino Express

Nel corso di una gara, l'ex stella del nuoto italiano è caduta dopo aver messo male un piede. Il forte dolore alla cavaglia non ha fatto desistere Federica dal proseguire la sfida. In video si è assistito anche ad uno screzio successivo a questo incidente avvenuto tra l'ex nuotatrice ed il marito Matteo Giunta, a cui la Pellegrini ha detto stizzita: "Non ti accorgi mai di niente". Poi dopo la sportiva ha ceduto alle lacrime per il malore, ma non ha voluto comunque fermarsi ed interrompere così la gara. Anche se è incerto se la coppia sarà presente alla finale.