Grande Fratello, l'ex concorrente Monica Sirianni è morta a 37 anni

Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, è morta a soli 37 anni. Al momento della tragedia, la donna si trovava in un bar di Catanzaro, la città in cui abitava, insieme ad alcuni amici, che al momento del malore hanno dato l'allarme. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per la 37enne non c'è stato nulla da fare.