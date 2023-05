Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: I gastro fighetti hanno stancato

Antonella Clerici ha sostenuto e difeso pubblicamente Benedetta Rossi , la food blogger che si è sfogata sui social dicendo sui social, in riferimento agli insulti ricevuti: "Sono una che non si arrabbia mai, ma questa volta hanno veramente superato il limite. Non sento solo rabbia, sento disgusto ". Indignazione mostrata non per qualche critica ricevuta alla sua cucina o alla sua persona, ma per il fatto che attraverso di lei si " vogliono insultare categorie di persone ", cioè quelle che vanno a fare la spesa al discount o non preparano ad esempio la sfoglia da zero.

Benedetta Rossi e lo sfogo sui social

La celebre food blogger marchigiana fa riferimento ad ariticoli e commenti lasciati sui social. "Cari criticoni del web: capisco che per fare clic siete disposti a tutto, però forse avete perso il contatto con la realtà. Forse non sapete che c’è gente che quando va a fare la spesa deve controllare quanto le resta sul portafoglio e deve far quadrare i conti della famiglia. Poi c’è il fattore tempo: per chi lavora tutto il giorno, portare a tavola qualcosa di semplice e veloce è una necessità". Ed anora: "Quando andavo a scuola mi hanno insegnato che non va discriminato il compagnetto di classe con la famiglia in difficoltà. Mi hanno anche insegnato a rispettare il cibo, tutto il cibo. Nessuna delle persone che mi segue deve sentirsi esclusa, offesa o giudicata per quello che è, per quello che ha o per quello che sceglie di fare. Concludendo: sono felice per voi che potete fare i fighetti e permettervi tanti lussi, ma vorrei dirvi che non vi potete permettere di offendere la mia community e un’intera categoria di persone".