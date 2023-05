Blanco, la sua L’isola delle Rose diventa una...pasticceria

Blanco ha inaugurato una pasticceria il 6 maggio scorso a Brescia il cui nome ha destato curiosità. Il giovane artista ha scelto di dare al locale il titolo di un suo celebre brano, ovvero L'isola delle Rose . Proprio quello che ha portato al Festival di Sanremo 2023 , dove si è reso protagonista di una performance infelice che in tanti ricorderanno, finita al centro di non poche polemiche.

Blanco, la denuncia dopo Sanremo

Mentre in tanti si domandano se la nuova iniziativa imprenditoriale di Blanco sia stata fatta per strategia di marketing, c'è chi invece ritiene che sia stata fatta con un preciso intento redentivo, dopo l'infelice scena sanremese che ha visto protagonista il cantante. Durante la sua esibizione come ospite alla kermesse musicale, il cantante si è alterato a causa di un problema audio, falcidiando la scenografia di rose posta sul palco dell'Ariston. Una scena che gli è valsa anche una denuncia del Codacons, che la procura di Imperia ha deciso di archiviare nei giorni scorsi.