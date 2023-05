Robert De Niro papà a 80 anni: chi è la presunta compagna

Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a 80 anni. A divulgare la lieta notizia è stato lo stesso attore nel corso di una recente intervista rilasciata per la promozione del film About My Father. Alla domanda su come fosse essere padre di sei figli, la star di Hollywood ha replicato: "In realtà ne ho sette. Sono appena diventato padre di un bambino". Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito dal divo al riguardo.