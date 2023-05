Jennifer Lawrence, il "peso" di Hollywood: "Nuda con altre cinque per..."

Per Jennifer Lawrence non è stato facile farsi strada nel mondo del cinema. Dietro al suo successo c'è anche tanta sofferenza, così come raccontato recentemente dall'interprete di Hunger Games che ha rivelato di alcune incredibili quanto orribili esperienze vissute e che ha dovuto sopportare per ottenere alcuni lavori e proseguire la sua fulgida carriera a Hollywood.

Jennifer Lawrence e le assurde richeiste sui set

Durante un evento, l'interprete ha raccontato alcune richieste che le sono state fatte per ottenere determinati ruoli. In occasione di un casting, i produttori chiesero alle attrici di perdere peso se volevano continuare a lavorare. "Quando ero molto più giovane e iniziavo a lavorare, i produttori di un film mi dicevano di perdere sette chili in due settimane", ha confessato Jennifer. Ma non è finita qui, poiché tra le situazioni più umilianti anche quella avvenuta con una produttrice donna. "Mi ha fatto spogliare con cinque donne molto più magre di me. Eravamo in piedi fianco a fianco con del nastro adesivo che copriva le nostre parti intime. Dopodiché, il produttore mi ha detto di usare le foto di nudo come ispirazione dietetica", ha rivelato l'attrice americana.