Jennifer Lopez e Ben Affleck, lite per strada: il gesto diventato virale

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a far notizia per un breve video che sta circolando insistentemente in rete, dove si vede l'attore mentre sbatte la portiera dell'auto in faccia alla moglie. Un gesto, che è apparso poco educato e rispettoso, ha scatenato i commenti e la curiosità dei fan che oggi si domandano cosa stia succedendo alla coppia, che dopo anni di lontananza si è ritrovata.