Carolina Stramare saluta Pechino Express: il messaggio social

Un terzo posto a Pechino Express, Carolina Stramare si racconta su Instagram dopo l'avventura vissuta con l'amica Barbara Prezia nel team "Mediterranee". Un lungo posto sui social per l'ex Miss Italia che si è voluta aprire dopo l'esperienza nel popolare travel reality: "Non amo mai mostrare o parlare della mia interiorità, nè qui, nè nel mio privato con i miei affetti; questo accade perché penso sia più facile far conoscere ciò che di noi non può condizionarci, farci cambiare l’umore o addirittura farci male. Probabilmente mi ha sempre spaventato tanto l’idea di ricevere giudizi sul mio modo di approcciare a ciò che accade intorno a me o sulle modalità con cui apro il mio cuore. Mesi prima di partire per l’India ho concluso un lunghissimo lavoro su me stessa e mi sono promessa di non pormi più questo limite, andando spesso contro a quella che è la mia personalità, facendo spesso una guerra con il mio ego e con i miei, in gran parte riconosciuti, limiti emotivi". Tante le immagini ricondivise nel post, i principali momenti del percorso fatto a Pechino Express.