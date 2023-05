Paola e Chiara: rivelazioni a Verissimo su addio, violenze e fidanzati

Paola e Chiara Iezzi sono state ospiti dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda il 13 maggio su Canale 5. Le due non solo hanno presentato l'ultimo singolo ‘Mare Caos’, ma si sono lasciate andare anche a delle confessioni inedite sulla loro vita privata e sentimentale.

Chiara Iezzi: la violenza e gli attacchi di panico

“Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Un ragazzino mi ha strattonata e portata in un luogo appartato. Credo che questo episodio abbia influito moltissimo sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa anche per questo”, ha raccontato la cantante. Poi ha svelato anche un altro periodo buio che l'ha particolarmente segnata: "Ho vissuto attacchi di panico e ansia. Oggi sono ancora in terapia, mi ha aiutata moltissimo con la timidezza”, ha svelato Chiara, che insieme alla sorella ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. “Ho imparato a non giudicare più le mie fragilità come un problema e ad accettarle”.