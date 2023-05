Massimo Boldi, il video dell'auto bloccata sulle rotaie diventa virale

Massimo Boldi e il Suv bloccato nel fango

A riprendere l'esilarante scena sono stati alcuni passanti, che si sono soffermati a guardare, tra l'iralità generale. Poi i filmati sono stati condivisi sui social, quindi diventati virali in poco tempo. Per cause da accertare, Boldi ha sbagliato corsia, imboccando quindi quella del tram, poi il suo Suv è rimasto bloccato nel fango che c'era tra le rotaie. Svariati i tentativi per disincagliare il mezzo: mentre alcuni spingevano la vettura. altri dalla strada gli davano indicazioni su cosa fare. A causa del fuoriprogramma, il tram che viaggiava in direzione opposta, ha dovuto fermarsi per diverso tempo. Una volta disincagliato, come mostrato dal video, Boldi non si è immesso nella strada, ma ha proseguito il suo percorso sulla tranvia.