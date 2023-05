Shakira, Tom Cruise e Hamilton: le rivelazioni dell'amico

Con il trasferimento a Miami, Shakira è tornata sotto i riflettori dei media che, recentemente, l'hanno pizzicata con Tom Cruis e ai box del Gran Premio di Formula 1 , ma anche a cena con Lewis Hamilton , cui è seguita una gita in barca il giorno successivo. Incontri che, neanche a dirlo, hanno scatenato il gossip circa i nuovi presunti flirt della cantante dopo la fine della relazione con Gerard Piqué.

Shakira, la musica ed il successo

A raccontare la sua verità sulla performer colombiana è stato Emilio Estefan, un produttore musicale che ha lavorato con lei per diversi anni. Sui successi musicali di Shakira, il marito di Gloria Estefan ha detto: "Ha portato la musica ad un altro livello. Ovunque nel mondo. Per me è un grande orgoglio, l'ho vista crescere fin dall'inizio. Lavorare con lei è stato uno dei miei più grandi successi".