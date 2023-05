Fedez e The Ferragnez 2: il racconto della malattia e Sanremo

Fedez e Chiara Ferragni in una recente diretta Instagram hanno fatto qualche rivelazione sul sequel di The Ferragnez , in uscita il 18 maggio su Amazon Prime Video . Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie tv sull'influencer ed il rapper i fan potranno vedere l'ultimo anno di vita trascorso dalla coppia.

Fedez, il tumore e le telecamere

In The Ferragnez 2 non mancheranno i riferimenti alla paura per il tumore che ha colpito il cantante nel 2022, così come l'avventura sul palco del Festival di Sanremo 2023 dell'imprenditrice digitale. "Quando ho iniziato a girare, le telecamere, dalla diagnosi fino all'operazione, erano uno strumento dissociativo, di distrazione. È una testimonianza preziosa di un momento difficile che si porterà dietro tanti spunti di dibattito", ha commentato Fedez.

Fedez, nuova operazione: l'annuncio social