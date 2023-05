Fedez, Luis Sal sostituito a Muschio Selvaggio: chi è il nuovo conduttore

Fedez e il nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio

Chi è Mr. Marra? Il nuovo conduttore di Muschio Selvaggio (vero nome Davide Marra) è uno youtuber e content creator noto anche per il suo show “Cerbero Podcast”. In tanti si domandano sui social il motivo dell'assenza di Luis Sal, ma al momento non ci sono molte informazioni al riguardo. Neanche Fedez si è esposto in tal senso, continuando ad intervistare i suoi ospiti da solo. E come dichiarato a Valerio Staffelli, in occasione della consegna di un Tapiro d'oro per Striscia la notizia, il rapper (che recentemente ha svelato qualche anticipazione su The Ferragnez 2) ha smentito le voci che circolavano in rete, riguardanti presunti problemi tra il marito di Chiara Ferragni e Sal.