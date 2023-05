Fiorello festeggia il compleanno a Viva Rai2: la sorpresa speciale

Fiorello ha compiuto 63 anni il 16 maggio e per l'occasione c'è stata una grande festa nel glass di Viva Rai2. Ad omaggiare il conduttore televisivo anche la figlia Angelica che, a sorpresa, si è esibita per la prima volta in pubblico cantando un riadattamento del celebre brano “Io vagabondo”, e suscitando grande emozione nel papà.