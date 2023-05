Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi a Beautiful: quando in tv e ruolo

Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi fanno parte del cast di Beautiful . La celebre soap opera americana è approdata in Italia: alcune scene della serie tv (che saranno trasmesse nei prossimi mesi in tv) sono stati girati nell'incantevole cornice di Roma , diventando così il luogo dove si sono mossi anche gli storici protagonisti.

Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi attrici in Beautiful

Stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, sia la sorella di Elettra Lamborghini che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso interpretano dei piccoli ruoli. La rampolla della famiglia proprietaria della celebre casa automobilistica di lusso ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha prestato il suo volto ad una pr internazionale della Forrester Creation, che ha organizzato una sfilata per la nuova collezione proprio nell Capitale. Jasmine interpreta invece il ruolo di una delle modelle che sfilerà. Le riprese sono state fatte nella giornata del 16 maggio, a Piazza Navona e i personaggi coinvolti sono stati Ridge, Brooke, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter. Mentre negli USA si potrà vedere la puntata già dal prossimo mese, i telespettatori italiani dovranno aspettare ancora un anno circa per vederla in tv.